Lokale Handelsraad wil winkelen binnen Tessenderlo stimuleren Birger Vandael

07 mei 2020

11u31 0 Tessenderlo Het gemeentebestuur van Tessenderlo en de Lokale Handelsraad hebben een eerste actieplan opgesteld om de lokale handel te ondersteunen. De budgetten voor kernversterking, evenementen en het budget van de Lokale Handelsraad, samen zo’n € 100.000, zullen volledig ter beschikking gesteld worden door het gemeentebestuur om de lokale handel een flinke duw in de rug te geven.

Met het budget wil de Lokale Handelsraad vooral koopacties lanceren. Een eerste actie, waarbij voor € 10.000 aan cadeaubonnen te winnen zijn, wordt gelanceerd bij de heropening van de winkels. Je moet voor de actie surfen naar www.winkelenintessenderlo.be/winactie en dan maak jij kans op één van de 200 cadeaubonnen van 50 euro in winkeldorp Tessenderlo.

Versiering winkelstraat

De Lokale Handelsraad bekijkt momenteel ook of het mogelijk is een uniek Loois onlineplatform te lanceren waaraan alle Looise handelaars hun webshop kunnen linken of op z’n minst eenvoudig hun eigen producten kunnen aanbieden. Daarnaast zullen de winkelstraten mooi versierd worden met lampenkappen en banners. Deze actie was reeds gepland en zal de heropening nu kracht bij zetten.

Horecasector

Voor de horecasector, die van alle handelaars misschien wel het ergst getroffen is, wordt een afzonderlijk budget vrijgemaakt. De horecazaken in de gemeentelijke ruimtes moeten in elk geval geen concessievergoeding betalen voor de totale periode van verplichte sluiting.

Lokaal kopen

“Meer dan ooit is het nu belangrijk om lokaal te kopen, in ons eigen winkeldorp. Alleen zo blijft ons winkeldorp ook in de toekomst aantrekkelijk met vele waardevolle handelszaken met een hart voor de Looienaar”, onderstreept burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPiL). Later zullen nog meer acties volgen, ook specifiek voor de horeca.