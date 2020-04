Limburgse producent van mondmaskers reageert op discussie: “Ik vraag me af waarom twee lagen katoen en een filter niet voldoende zouden zijn” ENL

28 april 2020

17u17 0 Tessenderlo De 14 gemeenten van Brandweerzone Oost-Limburg hebben maandag een grote bestelling geplaatst van stoffen mondmaskers bij fietskledijproducent Bioracer. De effectiviteit van katoen, wol en zijde werd de laatste dagen echter in twijfel getrokken.

“Ik heb de communicatie ook gelezen en het is een beetje tenenkrullend natuurlijk”, zegt Danny Segers, zaakvoerder van Bioracer in Tessenderlo. Hij kreeg afgelopen vrijdag een grote bestelling binnen van Genk. De stad vroeg, samen met 13 andere steden en gemeenten, om 320.000 mondmaskers.

“Het gaat om rechthoekige exemplaren, voorzien van drie plooien en twee openingen om de filters in te schuiven. Ze worden inderdaad vervaardigd uit katoen. Als ik Van Ranst hoor zeggen dat een sjaal ook goed is, dan vraag ik me af waarom twee lagen katoen en een filter niet meer voldoende zouden zijn.”

Het is dan ook niet zomaar dat de producent voor dit materiaal kiest. “We hebben in eerste instantie modellen gemaakt van polyester, omdat we die stof doorgaans voor onze eigen producten gebruiken en kunnen bedrukken. Daar is ook wel vraag naar. Niet iedereen is bereid om een hele periode met een wit masker rond te lopen. Er werd dus wel enige creativiteit aan de dag gelegd.”

Beschikbaarheid van stoffen

“Maar het grote probleem is de beschikbaarheid van stof. Als de federale overheid belooft om aan iedereen een exemplaar te bezorgen, denk ik niet dat daar genoeg polyester voor is. Katoen ligt dan het meest voor de hand, zowel op vlak van prijs als op vlak van volume. Daarom hebben we in samenspraak met al onze partnerleveranciers beslist om voor katoen te kiezen. Aangezien onze apparaten dienen om sportkleding te produceren, hebben we ook een aantal machines gehuurd om katoenen mondmaskers te kunnen maken.”

En het zijn ook die exemplaren die de inwoners van de 14 deelnemende gemeenten gratis krijgen. De exemplaren zijn herbruikbaar, wasbaar op minimaal 60 graden en worden gemaakt volgens de richtlijnen die op maakjemondmasker.be staan. “We hopen zo op korte termijn de nood te ledigen.”

Intussen liet viroloog Steven Van Gucht verstaan dat dit type mondmasker wel volstaat als bijkomende bescherming voor wanneer de maatregelen worden versoepeld.

