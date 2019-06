Limburgse deputatie weigert vergunning voor Primagaz Dirk Selis

21 juni 2019

15u08 0 Tessenderlo Primagaz Belgium nv krijgt geen vroegtijdige hernieuwing van zijn vergunning. Ook de gevraagde uitbreidingen en wijzigen worden geweigerd. “Er zijn een aantal onduidelijkheden op vlak van het wettelijk bepaalde groepsrisico en de omgevingsveiligheid. We nemen inzake veiligheid geen risico en willen eerst duidelijkheid alvorens we een vergunning afleveren”, aldus Inge Moors, gedeputeerde bevoegd voor omgevingsvergunningen.

De producent van propaangas is gevestigd op het industrieterrein aan de Kanaalweg op de grens tussen Tessenderlo en Ham. Zij vragen bij de Limburgse deputatie naast de vroegtijdige vernieuwing van hun bestaande vergunning - geldig tot 2022 - ook een uitbreiding voor kantoorgebouwen, het slopen van 2 conciërgewoningen en bijkomende inrichting voor de opslag en afvulling van de gassen.

Sevesobedrijf

Gezien Primagaz een Sevesobedrijf is waaraan risico’s verbonden zijn, werden de mogelijke gevaren voor personen in de nabije omgeving van het bedrijf onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat het risico maar nipt voldoet aan het vooropgestelde wettelijke criterium. “Het rapport rekent met gemiddeld 15 personen per hectare die in de nabijheid wonen of werken. We willen eerst duidelijkheid of een berekening met deze gemiddelde waarde nog voldoende is. De laatste jaren werd het berdrijventerrein immers verder uitgebouwd en nam de bewoning in de buurt van het bedrijventerrein sterk toe. Mogelijk ligt de waarde in werkelijkheid hoger, waardoor de kritische grens overschreden wordt. Om de veiligheid van de werknemers en bewoners te garanderen, moet hierover eerst duidelijkheid komen alvorens we een vergunning opnieuw in overweging kunnen nemen. Het risico hangt voornamelijk samen met de sferen waarin het gas wordt opgeslagen. De sferen zijn echter niet veranderd sinds de vorige vergunning, maar door de invulling van het bedrijventerrein is wel de populatie en daarmee het risico in de buurt van Primagaz toegenomen. “De oorzaak hiervan ligt niet bij het bedrijf zelf, maar in een beoordeling van een vergunning moeten we rekening houden met de realiteit en de gestelde normen in de Vlaamse wetgeving,” zegt gedeputeerde Inge Moors.