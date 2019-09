Lichte geurhinder door aanbrengen fietssuggestiestroken in Processieweg BVDH

23 september 2019

13u39 3

Mogelijk ondervinden buurtbewoners van de Processieweg lichte geurhinder omwille van de zopas aangebrachte fietssuggestiestroken. May Briers (Groen) was niet tevreden met de communicatie vanuit de gemeente en vroeg naar de technische fiches. Het gemeentebestuur heeft die inmiddels opgevraagd. “Het gaat om een firma die in het hele land actief is, dus ik veronderstel dat alles conform de regels is gebeurd”, reageert burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPiL). “Als er dergelijke verf wordt aangebracht, dan neemt dat inderdaad even een geur met zich mee, maar dat trekt wel weer weg. We hebben iedereen hierover ook gebriefd.”