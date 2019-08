Lezing over gevallen geallieerde vliegtuigen BVDH

14 augustus 2019

10u43 2 Tessenderlo Op woensdag 11 september wordt er in cultuurcentrum Het Loo aan de Vismarkt in Tessenderlo een lezing gegeven over gevallen geallieerde vliegtuigen. Van 20 tot 22 uur neemt Bart Beckers je mee naar de Tweede Wereldoorlog om zijn verhaal te doen.

“Als amateur vliegtuigarcheoloog heb ik in de omgeving van Tessenderlo plaatsen onderzocht waar tijdens de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen neerkwamen”, legt Bart uit. “Het doel van Vliegtuigarcheologie is het in kaart brengen van crashplaatsen en het achterhalen (met de hulp van ooggetuigen, officiële verslagen en opgegraven onderdelen) van de verhalen betreffende deze toestellen en bemanning.”

Twee opzoekingen

Het Looise Archief- en Documentatiecentrum stelde Bart voor om een uiteenzetting te geven over zijn vondsten in het kader van ’75 jaar bevrijding’. “Ik zal me beperken tot twee opzoekingen: een P-47 jachtvliegtuig dat op 14 juni 1944 in Engsbergen neerstortte en een B-17 bommenwerper die op 13 september 1944 nabij het vliegveld van Schaffen neerkwam. Vooraf kan ik een korte opsomming geven van de verschillende vliegtuigen die tijdens de oorlog in dienst waren”, besluit Bart.

Een toegangsticket kost vijf euro. Een consumptie is in de prijs inbegrepen.