Kyan Vaesen wil met Thes Sport vrijdagavond voorbij Londerzeel geraken. Guido Gielen

16 september 2020

05u00 0 Tessenderlo Na het vertrek van de aanvallers Alessio Allegria en Christophe Martin-Suarez koos het Thes bestuur om de jonge spits Kyan Vaesen (19) op huurbasis overgekomen van Westerlo een kans te geven. Tijdens de voorbereiding liet de zoon van ex-doelman en huidige makelaar Nico Vaesen leuke dingen zien. Thuis tegen Menen kon hij niet scoren, maar komende vrijdagavond in de vierde ronde van de Beker van België wil hij dolgraag de netten doen trillen in Londerzeel.

En bevalt de overgang je naar Thes Sport ?

“Ik ben blij dat ik hier mij verder kan ontwikkelen. Vorig seizoen kreeg ik van Bob Peeters enkele korte invalbeurten in de competitie en beker. Toch was iedereen bij Westerlo ervan overtuigd dat Thes Sport de ideale wipplank moet zijn om sterker te worden en de nodige speelminuten te verzamelen. Ik woon nog bij mijn ouders vlakbij het stadion. Papa en mama spelen tennis en die velden liggen langs het stadion. We zijn Zuid-Limburgers die nu al drie jaar in Tessenderlo wonen. Ik kom zelfs met de fiets trainen (lacht). Thes Sport was dus voor mij geen vreemde vogel. Bovendien kwam er met Patrick Witters een nieuwe coach en die staat garant voor aanvallend voetbal. De manier waarop hij wil spelen met hoog druk zetten ligt mij enorm. Een extra wapen is het fantastisch samenspel met Laurens Vermijl. We voelen elkaar nu al blindelings aan.”

Thuis tegen Menen was Thes Sport oppermachtig. Alleen had ik het gevoel dat je van het veld stapte met een dubbelgevoel. Of vergis ik mij ?

“Tja, ik zat inderdaad wel een beetje met een dubbelgevoel. Enerzijds dolblij met onze knappe overwinning en zeker de manier waarop. Over mijn inbreng was ik best tevreden. Ik speelde een verdienstelijke partij en was betrokken bij het derde doelpunt. Anderzijds, ik kon mijn kansen niet afmaken en als spits wil je natuurlijk altijd scoren. Toch wil ik mijzelf geen extra druk opleggen. In de eerste plaats hard werken voor het team en dan zullen die doelpunten wel komen. Al hoop ik stiekem dat ik in Londerzeel de netten kan doen trillen.”

Wat verwacht je van Londerzeel ?

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik ze niet goed ken. Vernam van staf en enkele ploegmaats dat het een stevige ploeg is die zal knokken tot het uiterste voor de kwalificatie. Het is op verplaatsing en dat is altijd lastiger dan een thuiswedstrijd. Het zal zeker niet van een leien dakje gaan lopen, maar als we ons niveau van tegen Menen opnieuw kunnen brengen moeten we bekwaam zijn om door te stoten.”

Stel dat je kan kiezen. Wie wil je in deze bekercampagne nog ontmoeten ?

“De beker is geen topdoel voor Thes Sport, maar we willen uiteraard zo ver mogelijk doorstoten. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Eerst de klip Londerzeel. Als ik echt kon kiezen wil ik wel een confrontatie tegen Westerlo.”

Wil je volgend seizoen doorbreken bij Westerlo ?

“Dat is alleszins de bedoeling. Hier bij Thes Sport ontbolsteren en veel bijleren en dan ben ik hopelijk klaar om bij Westerlo de concurrentie aan te gaan met de andere spitsen.”

Over concurrentie gesproken. Momenteel ben je de enige spits bij Thes Sport. Misschien komt er nog iemand bij. Hoe zie je daar tegenop ?

“Nu zal ik inderdaad veel aan spelen toekomen. Echter om sterker te worden zou het zeker niet slecht zijn als er straks nog een nieuwe spits bijkomt. Gezonde concurrentie daar kan je alleen maar sterker van worden en het schrikt mij zeker niet af.”