Koppel dood teruggevonden in Tessenderlo: speurders gaan uit van echtelijk drama dat al hele tijd geleden gebeurde Marco Mariotti

21 april 2020

13u40

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 64 Tessenderlo In de buurt van het Marterpad in de Limburgse gemeente Tessenderlo zijn dinsdagochtend twee lichamen ontdekt in een woning. Het zou gaan om een echtelijk drama dat al een hele tijd geleden gebeurde. De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse geweest omdat er in de woning ook explosieven gevonden werden.

De woning ligt bijzonder afgelegen aan een natuurgebied in Tessenderlo. Het gaat om veldwegen in een bos met slechts enkele huizen. De speurders zijn momenteel ter plaatse.

Kennissen hadden de politie verwittigd omdat zij al lang niets meer van het koppel hadden gehoord, ook ongeruste buren verwittigden de politie omdat ze al enkele weken geen beweging meer gezien hadden in de woning. De politie ging ter plaatse en vond daar de twee levenloze lichamen, bevestigen zowel de politie van Beringen-Ham-Tessenderlo als het parket van Limburg.



Volgens Anja de Schutter van het parket van Limburg gaat het om de lichamen van een man en een vrouw. “De omstandigheden zijn onduidelijk, maar we gaan voorlopig uit van een familiedrama”, aldus het parket. “Momenteel worden de identiteiten nog onderzocht omdat die nog niet 100 procent duidelijk zijn. Voor de veiligheid is DOVO en het labo ter plaatse geweest omdat er explosieven zijn aangetroffen.”

Volgens TVL zouden er bij het drama mogelijk handgranaten zijn gebruikt.

Later meer.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.