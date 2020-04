Kiwanis Tessenderlo schenkt 25 taarten aan WZC Heuvelheem Birger Vandael

16 april 2020

14u25 2

Serviceclub Kiwanisclub Tessenderlo Alchemia is zich bewust van de moeilijke tijden waarin we leven. “Dat geldt vooral voor de inwoners en zorgverleners in de rusthuizen. Om de inwoners en zorgverleners van WZC Heuvelheem een hart onder de riem te steken, hebben we het afgelopen weekend 25 taarten bezorgd. Iwan, Tino en Rik hebben die afgeleverd conform de geldende maatregelen inzake ‘social distancing’. Het gebaar werd in het woonzorgcentrum goed ontvangen.