KC Tessenderlo Xenia en Alchemia schenken tien laptops aan Hartelust Birger Vandael

24 april 2020

Kiwanis Club Tessenderlo Xenia en Alchemia schonken deze week reeds tien laptops aan de lagere school Hartelust in Tessenderlo. “We danken daarvoor de gulle schenkers, maar ons werk zit er nog niet op", klinkt het bij de organisaties. Om elke leerling de beste kansen te geven bij het afstandsonderwijs is nog meer materiaal nodig. Indien u nog een bruikbare laptop heeft liggen, mag je altijd een mailtje sturen naar xenia@live.be of kiwanis.tessenderlo1@gmail.com. U kunt de laptop ook nog altijd afleveren bij kantoor Youri Macquoi aan de Stationsstraat 81 in Tessenderlo. Dat kan tussen 9 en 12 uur of tussen 13.30 en 16 uur.