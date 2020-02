Jeugddienst Tessenderlo op zoek naar medewerkers voor streetartproject Birger Vandael

04 februari 2020

10u31 0 Tessenderlo De Jeugddienst van Tessenderlo vroeg en kreeg van het college van burgemeester en schepenen toestemming om een groots streetartproject uit te werken. Zij vinden het belangrijk dat jongeren aan de hand van verschillende kunstvormen (graffiti, schilderen, sculptuur, smeedwerk,...) hun creativiteit kunnen uiten in het Looise straatbeeld. Men is nu op zoek naar medewerkers voor de uitwerking.

Het streetartproject zal doorheen twee fases gaan. In de eerste fase is de Jeugddienst op zoek naar gevels die het bestuur en bedrijven of maar ook particulieren gratis ter beschikking stellen aan jongeren tussen 15 en 25 jaar. Ook locaties waar een kunstwerk gezet kan worden zijn heel interessant. Het belangrijkste is dat deze gevels of plaatsen zichtbaar zijn voor het publiek. Ondanks de artistieke vrijheid zullen de kunstenaars zich wel moeten houden aan een aantal regels. Schokkende beelden of projecten zonder overleg zijn ondenkbaar.

Creatieve geesten

Uiteraard worden er ook creatieve geesten gezocht. Ben je creatief en wil je graag een ontwerp indienen of ben je handig om dergelijke ontwerpen mee te realiseren? Neem dan als de bliksem contact op met de Jeugddienst via jeugddienst@tessenderlo.be.