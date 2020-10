Jente Boons start als belofte bij Lotto Soudal: “Ik heb mijn prestatieresultaten doorgestuurd en ze hebben me gecontacteerd” Koen Wellens

01 oktober 2020

10u00 0 Tessenderlo Jente Boons heeft zijn droomcontract als eerstejaarsbelofte te pakken. De junior uit Schoot zette onlangs zijn handtekening onder een overeenkomst met Lotto Soudal. “Ik ben niet de enige waarschijnlijk, maar ik droom al heel lang van een plaats in die ploeg. Die droom komt nu uit. Ik kijk met heel veel zin naar mijn debuut bij de beloften”, vertelt Boons, die zelf contact opnam met de ploeg.

“Ik heb inderdaad mijn stoute schoenen aangetrokken en het team mijn prestatieresultaten bezorgd. Dat heeft hen blijkbaar overtuigd, want niet veel later kreeg ik een telefoontje van Kurt Van de Wouwer”, zegt een trotse Boons. “Wij hebben samen mijn prestaties van de voorbije seizoen bekeken. Die zijn heel constant en dat heeft er duidelijk toe bijgedragen. Mijn nieuwe ploeg was snel overtuigd. Twee weken geleden heb ik dan mijn contract ondertekend.”

De Looienaar startte 2020 met winst in de oefenkoers in Zolder. Daarna stak corona de kop op en moest ook hij het vooral van trainen hebben. “Ik ben hard blijven gaan, ook al was het heel lang onduidelijk wanneer er nog kon gekoerst worden. Ik heb een nieuwe trainer: Matti Helminen, de Finse oud-prof. Matti is intussen 45 jaar, maar hij koerst nog altijd. Ik steek heel veel van hem op”, aldus Boons die de voorbije weken regelmatig in Wallonië koerste. “Ik mocht er bij de beloften rijden. Dat was al een goede test voor volgend seizoen. Het liep vlot, ook als er doorgetrokken werd. Ik hoop de komende weken nog een paar keer op Waalse bodem te rijden.”

Renner worden

Boons is al van bij de aspiranten een renner die vaak over de tong gaat. Toch was hij nooit een veelwinnaar. “Ik kan je zo enkele jongens opnoemen die bij de aspiranten alles wonnen en helemaal uit beeld verdwenen zijn. Ik rijd al jaren heel constant, maar wel met een voorkeur voor het voorjaar. Geef me regen en koude temperaturen en dan voel ik me het best op de fiets. Ik kijk uit naar de klassiekers bij de beloften. Volgend jaar wil ik vooral veel leren. Ja, echt renner worden. Ik ben een klassiek type en kan mijn mannetje staan in een tijdrit. Klimmen kan nog veel beter. Dan weet ik meteen waar ik aan moet werken (lacht).