Jasper Braeken en Thes Sport willen competitie starten met winst tegen Winkel Sport Guido Gielen

23 september 2020

04u58 0 Tessenderlo Na een schitterende voorbereiding en een kwalificatie voor de vijfde ronde van de BVB start zaterdagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen St.Eloois-Winkel. Revelatie van de voorbereiding is ongetwijfeld jeugdproduct Jasper Braeken (19) die als rechtsachter knappe prestaties liet optekenen in de bekerduels tegen Menen en Londerzeel.

Wat verwacht je van het duel tegen Winkel Sport ?

“Net zoals vorig seizoen is Winkel een stugge ploeg met gestalte en veel kracht in hun elftal”, zegt Halenaar Braeken. “Een moeilijk te ontwrichten tegenstander. Anderzijds, na een mooie voorbereiding en knappe prestaties in de beker starten we vol vertrouwen aan de partij.”

Over vertrouwen gesproken. Coach Patrick Witters en je ploegmaats waren allemaal vol lof over je prestaties. Tevreden?

“Vorig seizoen kwam ik weinig aan de bak. Met de komst van de nieuwe coach wisten we dat de jeugd meer kansen zou krijgen. In de bekerwedstrijden stond ik in de basis en als je zulke mooie kansen krijgt dan moet je die grijpen. Ik kreeg enorm veel steun van mijn ploegmaats en de klik met Nick Hulsmans was er meteen. Ik was dus heel tevreden en zeker toen ik ook goede commentaar kreeg van onze coach en zijn assistenten. Hopelijk kan ik die lijn doortrekken als ik tenminste opnieuw mijn kans krijg tegen Winkel. Want niemand is zeker van zijn plaats en hard werken is dan ook de boodschap. Het is alleszins mijn bedoeling om dit seizoen trachten door te breken. Ik studeer aan de universiteit van Hasselt, mijn tweede jaar geneeskunde. Met een goede planning is dat vrij goed combineerbaar.”

Thes Sport liet een goede indruk tijdens de voorbereiding. Opnieuw klaar om bovenin mee te draaien?

“Dat is de bedoeling. We hebben een uitstekende mix van jong talent en ervaren spelers. De ruggengraat van het team bleef en er zit nog progressiemarge op. Logisch ook, want het was toch aanpassen aan de nieuwe accenten van coach Witters. Zijn visie over voetbal ligt mij wel. Hoog druk zetten en voetballend zoeken naar een oplossing. Iedereen staat scherp en is overtuigd dat we opnieuw kunnen zorgen voor een mooi seizoen. Laten we echter niet op de feiten vooruitlopen. Eerst trachten de drie punten thuis te houden tegen Winkel. Voor eigen aanhang mogen we geen steken laten vallen. Aan motivatie en inzet zal het zeker niet ontbreken. Schrijf maar op, de drie punten blijven in Tessenderlo. Verder kijk ik reeds uit naar het bekerduel thuis tegen Deinze. Een lastige loting, maar we zijn zeker niet kansloos. “