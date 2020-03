In een hilarisch filmpje toont Yvan ongenoegen van Vlaamse kappers: “Iemand tips om haar vanop anderhalve meter afstand te knippen?” Dirk Selis

18 maart 2020

12u28 0 Tessenderlo In een hilarisch filmpje dat de Looise kapper Yvan Mees van PerLeiStudio op Facebook plaatste, vraagt hij tips over hoe hij in godsnaam mensen hun haren moet verzorgen vanop anderhalve meter afstand. En Yvan is niet alleen. Ook Coiffure.org, de federatie van Belgische kappers, betreurt de beslissing van de regering om de sluiting van kapsalons in België niet verplicht te maken.

“Ik denk dat ze bij de Nationale Veiligheidsraad moeten gedacht hebben, we gaan die kappers eens goed liggen hebben. Want iedereen vertelt iets anders. Van viroloog Van Ranst over minister-president Jan Jambon tot de federale regering. Met als gevolg dat niemand er nog aan uit kan. Kijk in ons beroep kunnen we dergelijke afstanden niet bewaren dus is het zorgwekkend dat de overheid dit nog steeds niet inziet. Ik heb mijn zaak alvast gesloten. Mijn gezondheid en die van mijn medewerkers primeren. En om toch eens duidelijk te maken dat deze maatregel compleet ridicuul is, heb ik dit filmpje gemaakt. Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden.”

Onbegrip

De Veiligheidsraad kondigde dinsdag strengere maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Niet-essentiële winkels gaan dicht en mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven. “Maar dit geldt niet voor de kappersbranche. Een beslissing die wij als federatie helemaal niet begrijpen. Wat nog zorgwekkender is dat de klanten de ernst van de zaak niet inzien en er veel meldingen binnenkomen van kappers die veel druk ervaren van hun cliënteel. Mensen willen hun afspraken niet afbellen, verwachten nog steeds te kunnen komen zoals gepland en door de maatregelen van de overheid verwachten ze een kapper die nog steeds dezelfde dienst levert als voordien”, zegt de federatie van Belgische Kappers Coiffure.org.