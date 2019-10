Exclusief voor abonnees Hoe zou het nog zijn met Kate Ryan?: “Als tiener stond ik regelmatig op het podium van ons café De Oude Post” Dirk Selis

18 oktober 2019

17u52 0 Tessenderlo Met haar ‘80 was machtig’-concert stond Kate Ryan gisteren in Cultuurhuis het LOO in Tessenderlo. De populaire zangeres keerde terug naar haar gemeente in de Limburgse Kempen, waar het voor haar allemaal begon in café De Oude Post.

In Tessenderlo keken ze ernaar uit om hun Kate Ryan weer op het podium te ontmoeten, want de belangstelling voor haar ‘80 was machtig’-concert is bijzonder groot. “De beschikbare plaatsen waren al een tijdje uitverkocht, maar onze zaal heeft de mogelijkheid om op een comfortabele manier extra stoelen toe te voegen en de capaciteit te verdubbelen. Niet alleen in onze gemeente, ook in de omliggende dragen ze Kate een warm hart toe en met haar ‘80 was machtig’-programma neemt ze iedereen mee in een nostalgische trip, zegt Nathalie Sneyers van Cultuurhuis Tessenderlo. Tot haar 16de woonde de Looise Katrien Verbeeck, beter bekend als Kate Ryan, in De Oude Post op de Grote Markt van Tessenderlo, waar haar ouders het gelijknamige café openhielden.

Letterlijk back to the roots dus?

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen