Groen wil fuifzaal en sporthal integreren in nieuw cultureel centrum BVDH

20 december 2019

09u33 2 Tessenderlo Deze week werd in Tessenderlo het meerjarenplan voorgesteld (zie hier). Gemeenteraadslid Dirk Camps (Groen) zag veel goede dingen en oppert meteen ook om in het cultureel centrum plaats te creëren voor onder meer een fuifzaal voor de jeugd en een sporthal.

“Het bestuur wil in 2023 starten met de bouw van dit vrijetijdshuis, waarvoor een dikke 10.000.000 euro wordt voorzien", vat Camps het belangrijkste punt van het meerjarenplan samen. “Het is onduidelijk waar dit gebouw komt en welke ruimtes hierin komen. We vinden dat er een participatietraject moet worden uitgewerkt zodat de Looienaar zijn mening kan geven."

Ook voor de invulling van het cultureel centrum, heeft Groen al enkele ideeën. “Er moet een fuifzaal komen, zodat onze jeugd in eigen gemeente kan feesten. Sporthal ‘De Voordijcker’ is verouderd, eventueel kan er een polyvalente sportruimte geïntegreerd worden in het gebouw." Andere verenigingen die volgens Groen een nieuwe ruimte kunnen gebruiken, zijn de Teken- en Muziekacademie en het Loois Archief en Documentatiecentrum (LAD).

De partij laat ook nog weten ontgoocheld te zijn wat betreft de beslissingen op milieuvlak.

