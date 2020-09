Gezamenlijke kerngroep moet haalbaarheid van fusie tussen Ham en Tessenderlo onderzoeken: “Beide gemeenten voelen zich al langer met elkaar verbonden” Birger Vandael

29 september 2020

11u05 4 Tessenderlo De schepencolleges van de gemeenten Ham en Tessenderlo hebben de voorbije weken besloten om een gezamenlijke kerngroep op te richten om de haalbaarheid van een fusie tussen beide gemeenten te onderzoeken. Die mogelijke fusie zit De schepencolleges van de gemeenten Ham en Tessenderlo hebben de voorbije weken besloten om een gezamenlijke kerngroep op te richten om de haalbaarheid van een fusie tussen beide gemeenten te onderzoeken. Die mogelijke fusie zit al langer in de pijplijn , maar lijkt nu in een definitieve fase te komen. Daarmee zouden de gemeenten het voorbeeld volgen van fusiegemeenten Pelt en Oudsbergen, die op 1 januari 2019 het levenslicht zagen.

Volgens burgemeester van Ham Marc Heselmans (CD&V) en burgemeester van Tessenderlo Fons Verwimp (sp.a-SPiL) is een voorafgaand onderzoek nodig: “Zo kunnen we later de eventuele gemeenteraadsbeslissing nemen over de start van het formele traject naar een feitelijke samenvoeging van onze twee gemeenten.”

Al langer verbonden

“De kerngroep moet de mogelijkheden en kansen van een eventuele samenvoeging (‘fusie’) van de gemeenten Ham en Tessenderlo in kaart brengen”, verduidelijkt de Hamse schepen Nico Engelen (Open Vld). “Beide West-Limburgse gemeenten voelen zich al langer met elkaar verbonden en in het verleden werd al eens een fusieballonnetje opgelaten. Nu werd er besloten om in overleg tussen politiek en administratie een fusie effectief te onderzoeken.”

Dit onderzoek moet gevoerd worden in alle openheid én met de betrokkenheid van alle politieke fracties in de beide gemeenten Burgemeesters Fons Verwimp (sp.a-SPiL) van Tessenderlo

“Op basis van de geobjectiveerde resultaten van deze kerngroep zal een voorstel tot beslissing worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Ham en Tessenderlo met betrekking tot de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Ham en Tessenderlo”, stelt de Looise schepen Stefan Govaerts (CD&V).

Samenstelling kerngroep

De kerngroep wordt naast de politieke invulling, bestaande uit Marc Heselmans en Nico Engelen voor de gemeente Ham en Fons Verwimp en Stefan Govaerts voor de gemeente Tessenderlo, aangevuld met de expertise van de beide algemeen directeurs Tom Thijsmans en Erik Accou en de beide financieel directeurs Karolien Alders en Tom Segers.

Burgemeester Verwimp benadrukt dat “dit onderzoek in alle openheid én met de betrokkenheid van alle politieke fracties in de beide gemeenten moet gevoerd worden. Een fusie heeft een directe impact op elke inwoner zodat ook elke inwoner via zijn politieke verkozene vertegenwoordigd moet worden”. Burgemeester Heselmans wijst daarnaast op de impact voor de werknemers van de beide besturen en beklemtoont dat ook de administraties mee betrokken zullen worden.

Enthousiasme

De beide burgemeesters besluiten dat ze enthousiast zijn om samen met de kerngroep hun huiswerk te maken zodat nadien de twee gemeenteraden een goede, weloverwogen beslissing kunnen nemen over een eventuele fusie tussen de gemeenten Ham en Tessenderlo.