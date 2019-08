Gemaskerde twintigers geven inbraak toe BVDH

07 augustus 2019

14u44 4

Zaterdagmorgen kreeg de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo een melding van een inbraak in een handelszaak aan de Geelsebaan in Tessenderlo. Op camerabeelden was te zien dat er zich twee gemaskerde verdachten toegang hadden verschaft tot de zaak via een achterdeur. Het tweetal wist aan de haal te gaan met de kassa van de zaak evenals met een hoeveelheid sigaretten. Na onderzoek kwamen er twee verdachten in beeld, een 22-jarige uit Lommel en een 24- jarige uit Pelt. Het tweetal kon op dinsdag 6 augustus gearresteerd worden. Tijdens hun verhoor gaven zij toe de feiten gepleegd te hebben. Een gedeelte van de buit kon gerecupereerd worden. Het tweetal werd door het parket Limburg gedagvaard in snelrecht.