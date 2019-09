Gefaalde imker die 150.000 bijen stal, riskeert tien maanden cel Birger Vandael

19 september 2019

12u57 0 Tessenderlo Een 36-jarige man uit Laakdal ging op 11 juni 2018 aan de Oude Molen in Tessenderlo lopen met drie bijenkasten waarin in totaal 150.000 bijen zaten. De man was eerder gefaald als imker en bekende de feiten. Hij riskeert een celstraf van tien maanden en een geldboete.

De dader is afkomstig uit Syrië en blijkt gepassioneerd door bijen. Omdat het hem zelf niet lukte om een collectie te kweken, ging hij over tot het stelen van deze beestjes. Die bewuste zomerdag reed hij naar Tessenderlo en vroeg hij aan een molenaar waar de bijenkasten te vinden waren. Omdat zijn Citroën werd opgemerkt, kon hij door de politie Beringen-Ham-Tessenderlo worden ontmaskerd. Een dag later informeerde de dertiger ook nog naar een bijenkast bij een rusthuis in Ham.

Opschorting

Bij de dief thuis werden uiteindelijk tien bijenkasten in beslag genomen. Ook in Nederland had de man al dergelijke feiten gepleegd. Zijn oom had hem geholpen bij het vervoeren van de zware kasten, maar die is buiten vervolging gesteld. De verdediging van de man werd gevoerd door advocaat Peter Donné. “Mijn cliënt wist niet wat hem bezielde. Door het wegnemen van de bijenkasten moest hij helemaal opnieuw beginnen.” De opschorting werd gevraagd. Op 17 oktober volgt het vonnis.