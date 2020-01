G-atlete Anke Sneyers (18) krijgt van Pittsburgh Corning 9.379 euro steun Birger Vandael

29 januari 2020

12u14 0 Tessenderlo De succesvolle G-atlete Anke Sneyers (18) krijgt financiële steun vanuit eigen regio. Pittsburgh Corning uit Tessenderlo heeft immers besloten de jonge Lummense financieel te steunen. Het bedrijf overhandigde vandaag een cheque van 9.379 euro waarmee het makkelijker zal zijn voor Sneyers om deel te nemen aan internationale wedstrijden.

Sneyers werd recent onder meer Belgisch kampioen indoor 60-200 meter en Belgisch kampioen outdoor 100-400 meter. Daarnaast vestigde de atlete van de Looise AV ook een nieuw Belgisch record indoor 300 meter. Bovendien nam ze deel aan het Wereldkampioenschap senior in Dubai, waar ze de eerste Belgische atlete met een verstandelijke handicap was die heeft deelgenomen aan een Para WK. Ook opvallend zijn haar 4de, 5de en 6de plaats op het WK voor junioren. Het kost echter handenvol geld om telkens de internationale wedstrijden praktisch te regelen.

Broer in dienst

Daarom besloot Pittsburgh Corning, een bedrijf dat cellenglas voor isolatie produceert, om de jonge atlete te steunen. Het bedrijf ondernam verschillende acties om geld in te zamelen. Zo was er onder meer een quiz, wandeltocht, sponsortocht van 100 kilometer en verkoop van hotdogs en friet. Behalve het lokale aspect, heeft Pittsburgh Corning nog een andere reden om in de G-atlete te investeren. Matthias, de oudere broer van Anke, werkt immers als productiearbeider bij het bedrijf.