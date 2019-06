Ex van Looienaar (33) ontdekt kinderporno en beëindigt relatie BVDH

03 juni 2019

18u08 0

In 2017 werd een Looienaar betrapt op het bezit van 500 kinderpornografische bestanden op zijn computer. Het was de ex-partner van de 33-jarige man die de beelden tegenkwam, de politie op de hoogte bracht en een einde maakte aan de relatie. Een huiszoeking bevestigde de feiten. Beklaagde surfte meermaals naar allerlei bedenkelijke websites en schakelde ook het darknet in om aan de bestanden te geraken. Hij krijgt een celstraf van één jaar met uitstel en moet hulp zoeken voor zijn probleem. Van de boete van 4.000 euro moet hij 1.000 euro effectief betalen.