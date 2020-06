Evenementenbureau UC Belgium investeert ondanks crisis in klanten en schenkt hen desinfectiezuil Dirk Selis

04 juni 2020

16u50 0 Tessenderlo Nu de maatregelen in verband met de huidige coronacrisis stelselmatig versoepelen en de economie heropstart, wordt eens te meer duidelijk dat handhygiëne uiterst belangrijk blijft als preventie. UC Belgium, een Limburgs evenementenbureau dat al meer dan 25 jaar actief is in binnen- en buitenland, wil zijn trouwste klanten helpen bij de heropstart door alvast één zorg weg te nemen: het schenkt zijn klanten een complete desinfectiezuil.

“Een bewuste investering van het bedrijf tijdens deze crisistijden”, vertelt Peter Veekmans van UC Belgium. Hij schonk vandaag een complete desinfectiezuil aan Rudy Raeymaekers van Hyundai Construction Equipment in Tessenderlo. “Uiteraard zijn ook wij als evenementenbureau getroffen door deze huidige crisis, maar we willen in deze uiterst moeilijke tijden toch onze klanten centraal blijven zetten. Dat hebben we altijd gedaan en zullen we altijd blijven doen. Zo slagen we erin om tijdens het hele proces rond een evenement zoveel mogelijk zorgen van de klant weg te nemen, door met concrete oplossingen voor de dag te komen. Daarom schenken wij nu aan onze grootste en trouwste klanten een complete desinfectiezuil. Op die manier blijven we trouw aan onze missie om steeds oplossingsgericht voor de klant te denken.”