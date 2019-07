Duurzame verlichting in cultuurhuis BVDH

16 juli 2019

12u17 0

Het gemeentebestuur van Tessenderlo kon via het project Stroomversnellers subsidies krijgen om verlichting in twee afdelingen van het cultuurhuis te vervangen door duurzame exemplaren (ledverlichting). Het bestuur wil inzetten op duurzaamheid. Dankzij een oproep op de Facebookpagina van de gemeente kreeg het project heel snel het vereiste aantal stemmen en kon de gemeente rekenen op financiële steun van de overheid. De totale kost was € 15.000 per locatie. Leerlingen van het vierde jaar Elektrische Technieken van het THHI voerden onlangs de werken in cultuurhuis/De Kriekel (Schoot) uit, in het najaar starten de werken in cultuurhuis/’t Goor (Engsbergen). Een ideale samenwerking dus: leerlingen doen immers praktijkervaring op en helpen meteen het gemeentebestuur.