Dronken Bulgaar (29) riskeert 37 maanden cel voor brandstichting in appartement: “Er werd constant geruzied en de flessen rolden er altijd over de vloer” Birger Vandael

24 januari 2020

11u09 4 Tessenderlo Een 29-jarige Bulgaar riskeert 37 maanden cel nadat hij, stomdronken en gevuld met wraakgevoelens, in de nacht van 5 op 6 november brand had gesticht in een appartement in Tessenderlo en twee wagens in brand had gestoken. De man vond dat hij onderbetaald werd en toen zijn werkgever hem liet weten dat hij mocht vertrekken, sloegen de stoppen door. “Ik had geluk dat ik wakker was, want dit vind ik een moordpoging”, vertelde een bejaarde buurvrouw.

De Bulgaar, die een vrouw en vier kinderen heeft, werd in oktober vorig jaar samen met zijn broer en neef aangesproken om in het buitenland in de bouw te gaan werken. Er werd hem een beter loon en betere werkomstandigheden beloofd. De man kwam via Duitsland in ons land terecht, maar kwam tot de vaststelling dat de mooie beloftes niet werden waargemaakt. Begin november liet de man zich duidelijk gaan. Hij dronk zich in het gezelschap van vier landgenoten lazarus. Om 4 uur kwam de politie al een keer langs omwille van nachtlawaai, maar dat zou niet het einde van de problemen worden.

Geëscaleerd

Nadat de man naar eigen zeggen werd gekleineerd door anderen zijn de zaken geëscaleerd. Hij had nog telefonisch contact met zijn werkgever die hem had laten weten dat hij mocht beschikken. De Bulgaar ging op zoek naar geld voor zijn terugkeer. Dat werd hem geweigerd, waarop hij er niet beter op gevonden had om de lakens van het middelste bed in brand te steken. Buiten stonden onder meer een Ford Focus en een Mercedes. Die eerste wagen brandde uit, bij de tweede wagen mislukte een gelijkaardige poging.

Twee Bulgaarse medewerknemers van de man moesten over de opgestapelde matrassen naar buiten vluchten. Omdat ze bevangen werden door de rook, werden ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De onderbuur, een gepensioneerde vrouw, was wakker en kon via de achterdeur het huis verlaten. Uiteindelijk belde de Bulgaar zelf de hulpdiensten toen hij besefte dat zijn uiting van frustratie te ver was gegaan.

Getraumatiseerde kat

De rechter benadrukte dat brandstichting een zwaar misdrijf is en vertelde dat er celstraffen van twintig tot dertig jaar op kunnen staan. “Als je weet dat er mensen zijn, is dat bijna zoals moord.” De procureur sprak van “feiten gepleegd uit platte wraak”. Hij benadrukte dat er mensenlevens op het spel werden gezet.

Eylem Turan, de advocate van de man, gaf zelf toe dat de gevoelens van onmacht verkeerd werden geuit. “Hij toonde wel meteen spijt. Het was niet zijn intentie om mensen in een bedreigende situatie te brengen. Hij heeft een blanco strafblad, ik vraag een celstraf met uitstel.”

De onderbuurvrouw vraagt een schadevergoeding van 5.000 euro. “Ik was mijn man al verloren aan kanker en bijna liet mijn kat in deze brand ook het leven. Dat was het laatste wat ik nog had. Een maand lang sliep het diertje aan het open venster, dus er hing nog steeds iets in de lucht. Die kat is duidelijk getraumatiseerd. Ook ik heb een schrik gepakt.”

Het appartement van de Bulgaren werd onbewoonbaar verklaard. “Er was altijd wel iets. Om de twee dagen werd er geruzied en de flessen rolden over de grond. 37 maanden is te weinig, deze man is een gevaar voor de maatschappij.”

Het vonnis volgt op 21 februari.