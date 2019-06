Drie Zomerzoektochten om Tessenderlo beter te leren kennen BVDH

20 juni 2019

Deze zomer worden er in Tessenderlo drie Zomerzoektochten georganiseerd. Op deze manier kan je de gemeente op speelse wijze beter leren kennen. In Schoot kan je deelnemen aan een fotozoektocht per fiets (20 km) van de Landelijke Gilde. Ook in Engsbergen en Hulst loopt een fotozoektocht per fiets (25 km), georganiseerd door de Landelijke Gilde. In het Centrum bedraagt de afstand van de fotozoektocht van de Harmonie slechts 5 km, wat wandelend of fietsend kan afgelegd worden. Iedere zoektocht voorziet eigen prijzen en een afzonderlijke prijsuitreiking. Deelnemingsformulieren van de drie zoektochten zijn tegen €4 te koop in het VVV-kantoor van het gemeentehuis. Wie de antwoordformulieren van de drie tijdig binnenbrengt, maakt kans op tien extra geldprijzen van VVV-Tessenderlo. De laureaat krijgt meteen voor eeuwig de titel ‘Zoektochtkampioen 2019’.