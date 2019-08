Dienstencentrum organiseert tweewekelijkse bijeenkomst BVDH

26 augustus 2019

Vanaf dinsdag 17 september wordt er om de twee weken op dinsdag om 13.30 uur een gratis bijeenkomst georganiseerd in het Sociaal Huis van Tessenderlo. Deze vindt plaats in de oranje zaal. Iedereen is welkom, hoewel de sessies gericht zijn op ouderen, met thema’s als eenzaamheid en omgaan met ouder worden. Begeleider is Roland Vanderstukken. “De deelnemers luisteren naar diegene die aan het woord is. We gaan onder geen enkel beding in discussie. We kunnen ontdekken dat we niet alleen staan. Hopelijk groeien we na een tijd naar mekaar toe en kunnen mekaar verder steunen, ook buiten de bijeenkomsten”, klinkt het bij de organisatie.