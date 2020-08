Defect aan signaallichten snel hersteld Birger Vandael

12 augustus 2020

Woensdagmiddag raakten de signaallichten van de overweg aan de Industrieweg in Tessenderlo defect. Een gevaarlijke situatie. De politie van Beringen-Ham-Tessenderlo trok ter plaatse en de diensten van Infrabel werden verwittigd. Enkele minuten later was het probleem al opgelost. De lichten functioneren momenteel opnieuw gewoon zoals het hoort.