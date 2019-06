De Kelder gaat open voor Archeologiedagen BVDH

03 juni 2019

In het weekend van 15 en 16 juni vinden in Tessenderlo de Archeologiedagen plaats. Voor deze gelegenheid openen TESTA vzw en LAD het archeologisch museum De Kelder aan de Markt in Tessenderlo. Hier vind je diverse akkervondsten uit de regio zoals onder meer metalen voorwerpen, aardewerkscherven en steentijdartefacten met toelichting over de aard, het type, de functie, de samenstelling,… Verder kan je er ook terecht voor boeken en tijdschriften die over archeologie en aanverwante thema’s vertellen. Bovendien krijg je er uitleg over het archeologisch onderzoek van het Hof van Goor aan de hand van plannen en vondsten, voornamelijk uit de 16de eeuw. De tentoonstelling is zowel op zaterdag als op zondag gratis te bezichtigen van 9 tot 12 uur.