Daalman bouwt aan muzikale ‘Toekomst’ met nieuwe single Dirk Selis

03 juli 2019

10u09 0 Tessenderlo Daalman, het alter ego van de 42-jarige Davy Macquoi uit Tessenderlo, lanceert vandaag zijn single ‘Toekomst’ op HLN.Davy Macquoi, voorzitter en eigenaar van studie-/ingenieursbureau Macobo-Stabo uit Tessenderlo heeft de voorbije jaren naast in zijn professionele, ook enorm geïnvesteerd in zijn muzikale carrière, dit onder de naam Daalman. Vandaag lanceert hij op HLN zijn nieuwe single. Wij hadden een gesprek met de man.

Daalman kon je voor het eerst in 2015 horen in de hoedanigheid van Nederlandstalige singer-songwriter. Na enkele jaren ‘onder de radar’ - zo titelde hij ook zijn EP uit 2017 - ging hij aan de slag met de producers van o.a. Tourist LeMC en Bart Peeters. Met hen werkt hij momenteel aan een full album. Gestaag dropt hij daaruit nieuwe songs, die je meteen herkent aan zijn typische melancholische sound. Daalman wil zijn fans graag vervoeren. “Het is mijn missie om mensen te vervoeren”, zegt Davy Macquoi. “Iets los te maken, waardoor men de dingen soms anders ziet. Dit probeer ik in mijn beroep, maar zeker in de muziek die ik breng. Het lukt heus niet altijd, maar als het lukt, dan denk ik ‘Yes’. Laatst kwam een fan naar me toe met het verhaal dat ze in een voorbije moeilijke periode veel steun had gevonden in een bepaald nummer van me. Wel daar doe ik het voor.”

Zelfsturende organisatie

“Of mijn zangcarrière nog steeds combineerbaar is met mijn dagelijkse job? Ik leid een bekend bouwkundig studiebureau met verschillende vestigingen” vertelt Davy Macquoi. “Omdat we vooral veel tijd wilden behouden voor nevenactiviteiten en ons gezin met 3 kinderen, zetten we al jaren in op een zelfsturende organisatie. Daarbij mogen de medewerkers veel zelf beslissen en de zaakvoerders houden zich vooral bezig met de groei en strategie van het bedrijf, coaching en opvolging van cijfers. Uitvoerende zaken worden dus zoveel als mogelijk bij onze medewerkers gelegd, waardoor er nog voldoende tijd vrij blijft voor het beoefenen van mijn passie: muziek maken.”

Herfsttype

“Ik treed het vaakst op als het weer wat kouder wordt. Om de één of andere reden vinden mensen mijn muziek goed passen bij de herfst”, zegt Davy Macquoi. “Zo kijk ik erg uit naar onze show op 30 november met full band in een bijna uitverkocht cc in Leopoldsburg. Die zijn we momenteel volop aan het voorbereiden. We gaan deze zomer zeker nog enkele festivals doen, maar we hebben onszelf toch ook even de tijd gegund om met onze kids een tripje te maken naar Italië. Daarna staan er naar gewoonte weer heel wat bouwwerven en vooral nieuwe opnamesessies gepland.”

Verderbouwen aan mijn missie

Met zijn nummers ‘Geen Nacht Alleen’ (2018) en ‘Vleugels’ (2019), die het goed deden op de radio en ook de Vlaamse Ultratop 50 haalden, slaagde hij in zijn opzet en vond hij voor het eerst de weg naar een breder publiek. Met zijn nieuwe single ‘Toekomst’ wil Daalman graag verder bouwen aan zijn missie. Hij schreef het lied samen met Youssef Chellak, die o.a. grote Tourist-hits als ‘Koning Liefde’, ‘Horizon’ en ‘Spiegel’ (met Raymond van het Groenewoud) op zijn conto heeft. Het resultaat is een integere, beklijvende en productioneel hoogstaande Nederlandstalige song.

Speciaal voor HLN in primeur: