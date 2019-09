Cultuurhuis zet in op kwaliteitsfilms BVDH

02 september 2019

11u31 0

Het Cultuurhuis van Tessenderlo zet vanaf dit seizoen in op de meest ontroerende of spraakmakende kwaliteitsfilms. Het stapt immers in het circuit van de Filmmagie-filmclubs. Elke tweede dinsdag van de maand worden deze films vertoond. In september wordt gestart met ‘Niet Schieten’, later dit jaar staan onder meer ‘Green Book’, ‘Girl’ en ‘Beautiful Boy’ op de agenda. Deze films worden altijd ingeleid en achteraf is er nog de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen. Indien je kiest voor een abonnement, betaal je amper 4 euro per film. Anders kost het 6 euro per keer. Alle info vind je terug via de site van het Cultuurhuis.