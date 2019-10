Cultuurhuis Tessenderlo zet extra stoelen voor het concert van ‘hun’ Kate Ryan Dirk Selis

15 oktober 2019

12u35 1 Tessenderlo Met haar ’80 Was Machtig’-concert staat Kate Ryan aanstaande vrijdag in Cultuurhuis het Loo in Tessenderlo. De populaire zangeres keert terug naar haar gemeente in de Limburgse Kempen waar het voor haar allemaal begon in café ‘De Oude Post’.

Tot haar 16de woonde de Looise Katrien Verbeeck beter bekend als Kate Ryan in ‘De Oude Post’ op de Grote Markt van Tessenderlo waar haar ouders het gelijknamige café open hielden. “Ik ben daar opgegroeid. Het schooltje was om de hoek. Als ik wou kon ik te voet gaan, maar ik was jaloers op alle kinderen die met de fiets kwamen. Ik deed dat ook en reed letterlijk ‘het blokje om’”, vertelt Kate Ryan. Op maandag was het feest voor de 8-jarige, want met haar gespaarde centjes trok ze naar het muziekkraam van Sonja. “Lp’s, cassettes, t-shirts, gadgets, ik heb het allemaal bestudeerd en elke week kocht ik leuke dingen. Het geld dat ik kreeg om twee chocomelkjes te kopen op school, spaarde ik voor nieuwe muziek. Ik werd daar gelukkig van. Ik had snel door op welke muziek ik wilde dansen: popmuziek. De ‘Lambada’, maar vooral de muziek van ‘Lionel Richie, Wham! ‘Dirty Dancing’, dat was echt mijn ding. Dat speelde ik thuis. Als tiener nam ik met een groepje deel aan de jaarlijkse kroegentochten. Ik speelde toen al een beetje gitaar en had mijn eigen groepje: Buckle Juice. In ons café ‘De Oude Post’ stonden we regelmatig op het podium en speelden we muziek van Madonna, Anouk, Lisa Stansfield, e.v.a. Mijn eerste solo-optreden was in 1996. Ik had toen mijn eerste eigen affiche en was super trots! Op een gegeven moment werd De Oude Post verwoest door een hevige brand. “Dat was pijnlijk en één van de moeilijkste momenten uit mijn leven. We verhuisden even naar Hulst, maar elke maandag kwam ik trouw naar het kraam van Sonja met mijn fiets”, zegt Kate Ryan.

Europese hitlijsten

De muziekcarrière van Kate Ryan startte in 2001 helemaal, toen ze de best verkochte dancesingle in België ‘Scream For More’ uitbracht. Een jaar later bewerkte ze het originele nummer Désenchantée van de Franse zangeres Mylène Farmer tot een nummer dat de hitlijsten veroverde. Daarmee bewees Kate Ryan voor het eerst dat ze de internationale hitlijst kon halen en de top van de hitlijsten over heel Europa kon bereiken – het nummer stond in de top 10 van de Europese hitlijsten en de Engelse dancehitlijsten. Er werden ruim 600.000 exemplaren van verkocht, wat een ongekend succes betekende voor haar. En of de kniezwengel in de Vlaamse canon wordt opgenomen is nog niet bekend, maar het hoort ondertussen wel tot ons collectief geheugen. Om maar te zeggen dat Kate Ryan het ondertussen helemaal gemaakt heeft.

Extra Stoelen

In Tessenderlo kijken ze er naar uit om hun Kate Ryan vrijdag weer op het podium te ontmoeten, want de belangstelling voor haar ’80 Was Machtig’-concert is bijzonder groot. “De beschikbare plaatsen waren al een tijdje uitverkocht, maar onze zaal heeft de mogelijkheid om op een comfortabele manier extra stoelen toe te voegen en de capaciteit te verdubbelen. Niet alleen in onze gemeente, ook in de omliggende dragen ze Kate een warm hart toe en met haar 80’ programma neemt ze iedereen mee in een nostalgische trip, en dat werkt!”, zegt Nathalie Sneyers van Cultuurhuis Tessenderlo.

