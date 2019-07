Buurt haalt neus op voor ringweg: 85 bezwaarschriften tegen nieuw mobiliteitsplan Tessenderlo Birger Vandael

15 juli 2019

14u47 0 Tessenderlo In Tessenderlo stuit het nieuwe mobiliteitsplan op felle kritiek van buurtbewoners. Vooral de ringweg van woonstraten zien ze niet graag verschijnen. Met zwarte vlaggen, pamfletten en kindertekeningen en 85 bezwaarschriften maakten ze hun standpunt duidelijk. Burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPIL) belooft de bezwaarschriften ernstig te bekijken: “Mogelijk doen we enkele aanpassingen.”

Het probleem situeert zich rond het Kolmenveld, waar 150 nieuwe woningen komen. Ook in het verleden kwam er al heel wat kritiek op dit project in de vorm van het burgerinitiatief ‘Red het Kolmenpark’. Door de extra woningen vrezen de buurtbewoners ook meer verkeer. Om het centrum verkeersluw te maken, wil het gemeentebestuur een ringweg inleggen langs de Heilig Hartlaan, Rodeheide, Geelsebaan en Processieweg.

Kindertekeningen

“Ze maken er een potje van”, zucht May Briers, één van de mensen achter het protest. “Een ringweg maken van woonstraten, die dan ook nog eens druk gebruikt worden door de schoolgaande jeugd, dat is vragen om problemen. Omdat kinderen geen bezwaarschrift kunnen indienen, lieten we hen in de Processieweg tekeningen en schilderwerkjes maken. Hun ongenoegen werd geuit tijdens de doortocht van de Fintro Classic, een populair loopevent. Fietsers en voetgangers zijn immers de meest getroffen personen van het mobiliteitsplan.”

Knappe kopjes

Volgens Briers brachten de kinderen leuke ideeën aan. “Hun protest laat vermoeden dat er echt wel knappe kopjes bijzitten. Zij vragen inspraak en wij steunen hen daarin. Blijkbaar is het voor het gemeentebestuur nog niet genoeg dat een groot, groen domein wordt volgebouwd... Laten we hopen dat de beleidsmensen toch zullen luisteren naar ons en naar de inwoners van morgen.”

Op de tekeningen van kinderen wordt op speelse manier duidelijk gemaakt dat zij vrezen voor de drukte en het lawaai van de ringweg. Die wordt overigens afgebeeld als een ware autosnelweg. Met slogans als “Maak je van deze weg een autostrade? Dat zou ik je niet aanraden!”, blijft het wel allemaal beschaafd.

Duidelijke visie

Verwimp zat vandaag samen met de dienst mobiliteit. “Het mobiliteitsplan is het resultaat van een studie die we hebben laten uitvoeren. We wilden weten welke invloed de verschillende RUP’s van de laatste jaren hebben op de verkeerssituaties. De bedoeling is dat wagens kunnen rijden over wegen die daarvoor geschikt zijn en dat in het centrum enkel het verkeer komt wat daar hoort. In het kader van ons mobiliteitsplan willen we ook meer mensen op de fiets krijgen en dat zo comfortabel mogelijk laten gebeuren. Je kan al die zaken niet los van elkaar zien, we hebben wel degelijk een duidelijke visie.”