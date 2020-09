Broers Vermijl en Thes Sport oppermachtig in beker thuis tegen Menen. Guido Gielen

12 september 2020

23u47 0 Tessenderlo Met droge cijfers (3-0) werd het bekertrauma van de laatste jaren vlot weggeveegd door een wervelend Thes Sport op het nieuwe kunstgras thuis tegen Menen. Een glansrol was weggelegd voor de broers Marnick en Laurens Vermijl.

De kop is eraf. De eerste officiële wedstrijd samen op het veld en dan nog met een oppermachtig Thes Sport. Een supergevoel ?

“Dit is zeker een leuke inkomer,” opende de jongste Laurens Vermijl (23). “We grepen Menen meteen bij de keel en door hoge pressing konden de jongens uit de Westkust geen enkele keer voor gevaar zorgen. Wij domineerden met sprankelend voetbal. Iets na twintig minuten opende een gretige Tim Jeunen de score en even later zaten we reeds op rozen toen Nick Hulsmans een scherp aangesneden hoekschop van Marco Battista kon binnenkoppen. Na de rust bleven we hoog druk zetten en ik kon mijn sterke prestatie extra in de verf zetten door de eindstand vast te leggen. Je voelt hier meteen de hand van de nieuwe coach Patrick Witters. Ik kwam vorig seizoen na de winterstop op huurbasis van Lommel naar hier en had het toen moeilijk om mij door te zetten. Nu mag ik zwerven tussen de linie’s in en kom ik op alle vlakken beter tot mijn recht. Natuurlijk was het extra leuk dat ik mijn broer Marnick kon overhalen om ook naar Thes Sport te komen. Dit is voor ons beiden een supergevoel, want we speelden nog nooit eerder samen.”

Op de linksback liet je meteen een secure indruk na. Ben je van nature uit geen rechtsback Marnick ?

“Ik genoot mijn opleiding bij Standard Luik en Manchester United en inderdaad als rechtsachter,” stelde Marnick Vermijl (28), die duidelijk voor een kwailiteitsinjectie zorgde bij Thes Sport. “Het is voor mij echter geen verschil. Op de rechtsbackpositie wil onze coach Witters eigen jeugdproduct Jasper Braeken uitspelen en die jonge kerel deed het uitstekend. Waarom ik koos voor Thes Sport ? Ik heb natuurlijk al wat watertjes doorzwommen met avonturen bij NEC , Sheffield, Preston en MVV Maastricht. Het was onze droom om ooit eens samen te kunnen spelen. We zijn broers die schitterend met elkaar overweg kunnen en toen Thes Sport kwam aankloppen met een mooi voorstel kon ik snel de knoop doorhakken. Tijdens de voorbereiding voelde je aan alles dat deze club kan terugvallen op een sterke structuur. Voorzitter Wendy De Wit en zijn team hebben in Tessenderlo reeds een mooi hoofdstuk geschreven en deze club staat garant voor succes. Met coach Witters is het ook plezant om te voetballen. Altijd voluit gas geven voor de overwinning en hoog druk zetten. Tegen Menen lieten we de teugels niet los en als we nog efficiënter bij de afwerking waren geweest had het een monsterscore kunnen worden.”

Is de beker belangrijk voor Thes Sport ?

“De laatste jaren was het bekeravontuur rampzalig. Daar willen we dit seizoen verandering in brengen. Voor de uitstraling van de club en voor onze trouwe aanhang zou het fantastisch zijn als we konden doordringen tot er een ontmoeting komt tegen een eersteklasser,” sprong Laurens in.

Jullie verhuisden onlangs naar een appartement boven elkaar in Peer. Dagelijks elkaar dus tegen het lijf lopen. Komen hier geen vodden van ?

“We zijn broers in hart en ziel,” ging Laurens verder. “Ik heb Marnick acht jaar moeten missen tijdens zijn verblijf in Engeland. Nu is het tijd om de schade in te halen.” “Zeker weten en op het veld vinden we elkaar ook blindelings. Hopelijk is deze glansprestatie een inleiding voor een knap seizoen. Er zit bij Thes Sport veel kwaliteit en ik verwacht dan ook dat we ons tussen de topteams van de reeks kunnen nestelen,” moest Marnick afronden, want coach Witters gaf teken dat het tijd was om naar de kleedkamer te komen.