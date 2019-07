Bioracer uit Limburg opent eerste fabriek buiten Europa, niet toevallig in Colombia. “Ze zijn hier in de ban van de fiets, en da’s niet alleen dankzij Bernal” Dirk Selis

31 juli 2019

14u09 1 Tessenderlo Dat Egan Bernal als eerste Colombiaan ooit de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen? Zeker geen toeval, zegt Limburger Danny Segers. De CEO van Bioracer, fabrikant van aerodynamische fietskleding, vertoeft momenteel geregeld in grootstad Medellín. Bioracer heeft er zijn eerste fabriek buiten Europa geopend. “Colombia heeft alles om dé fietsnatie te worden.”

“België is de bakermat van het wielrennen. Maar hier, aan de andere kant van de aarde, ligt misschien wel dé uitdager als meest vooraanstaande wielerland van de wereld.” Danny Segers van Bioracer uit Tessenderlo ziet tegenwoordig met eigen ogen hoe het Zuid-Amerikaanse Colombia steeds meer in de ban van de fiets raakt. “Fietsen is hier veel meer dan een sport, het is een manier van leven. Overal in Colombia zie je mensen op een tweewieler, soms uit noodzaak voor het werk, vaak gewoon voor het plezier. Dat merk je ook aan de huidige generatie wielrenners, die de nationale trots vormen van Colombia: Uran, Quintana, Gaviria, Lopez en uiteraard Bernal. De Colombianen waren tijdens de Tour de France aan hun televisiescherm gekluisterd, de stad viel stil en iedereen liep in het geel rond”, glimlacht Segers.

‘Vuelta a Colombia’

“Maar het is niet alleen de Ronde van Frankrijk die de Colombianen op de fiets heeft doen kruipen. De inwoners kwamen in februari massaal op straat tijdens hun ‘Vuelta a Colombia’. Alaphilippe was daarin de eerste niet-Colombiaan in de einduitslag, op de zevende plek dan nog. De straten van Medellín zijn ook elke zondag afgesloten voor de Ciclovía, zodat iedereen de kans krijgt om te fietsen, skaten of rennen in de verkeersvrije straten.”

Medellín, dat was toch die stad die vooral bekend stond om het drugskartel van Pablo Escobar? “Er is hier nog wel een Pablo Escobarroute die toeristen kunnen volgen, maar stilaan geraakt de drugsbaron van weleer in de vergeethoek. Vandaag is Medellín een prachtige groene stad waar de fietser koning is. De Colombianen zijn terug fier op hun land”, vertelt Segers.

Dat alles bij elkaar is voor Bioracer reden te over om de twee fietslanden bij elkaar te brengen. “Colombia kan zich, afgezien van fietsen, ook beroepen op een bloeiende consumentenmarkt. Het land heeft een sterke traditie in de productie van textiel en kleding, én heeft een perfecte positie om makkelijke toegang tot internationale markten te krijgen. Daarom heeft Bioracer een nieuwe productievestiging geopend in Medellín, het hart van de fietscultuur van Colombia.”

Vakmanschap

“We zijn eind 2017 met Flanders Investment and Trade (FIT) op handelsmissie geweest in Colombia en zo hebben we de eerste contacten gelegd. We gaan van start in Colombia, omdat wij simpelweg geloven in de mogelijkheden en opportuniteiten van dit land en ervan overtuigd zijn dat Colombia een leidinggevende natie zal worden in het wielrennen. De vaardigheid, toewijding en het vakmanschap van de Colombianen zijn daarbij een enorme troef.”

GO RIGO GO

De fabriek in Medellín is voor Bioracer de eerste buiten Europa. “De vestiging zal ook fungeren als hoofdkantoor voor Noord- en Zuid-Amerika, dus niet alleen voor productie, maar ook voor verkoop. Deze nieuwe onderneming zal in eerste instantie gericht zijn op klanten ‘private label’. Bioracer produceert al voor fietsoutfits GO RIGO GO (het merk van de Colombiaanse wielertopper Rigoberto Uran, red.) en Zerie. Intussen wordt al een commercieel verkoopteam opgezet in Colombia en diverse andere Noord- en Zuid-Amerikaanse landen. En er zijn ook al plannen om verder uit te breiden naar de omgevende Latijns- en Centraal-Amerikaanse landen, en ook naar Noord-Amerika”, aldus Segers.