Bioracer opent eerste niet-Europese vestiging in Colombia: “Het is een kwestie van tijd voor zij de tourwinnaar leveren” Birger Vandael & Dirk Selis

04 juli 2019

Kledingfabrikant Bioracer uit Tessenderlo opent een nieuwe productievestiging in het Colombiaanse Medellin. Dat is een weloverwogen beslissing, want Colombia is in Zuid-Amerika het wielerland bij uitstek. "We zijn ervan overtuigd dat Colombia een leidinggevende natie zal worden in het wielrennen, zowel op de weg als in het baanwielrennen", vertelt oprichter Raymond Vanstraelen.

Nairo Quintana, Rigoberto Uran, Fernando Gaviria, Miguel Angel Lopez en uiteraard de Tourfavoriet van veel wielerkenners Egan Bernal, allemaal zijn ze afkomstig uit Colombia. Al sinds de jaren tachtig is het land van Gabriel Garcia Marquez de hofleverancier van Zuid-Amerikaanse wielrenners. Vooral Luis Herrera, gekend als ‘De Kleine Tuinman’, maakte furore door twee keer de bolletjestrui mee te nemen naar zijn thuisland. Later deden Santiago Botero, Mauricio Soler en Nairo Quintana hem dat na, maar op de gele trui blijft het wachten. “Het is een kwestie van tijd voor een Colombiaan de Tour wint”, zegt Vanstraelen.

Het Belgische kledingmerk besloot dan ook om in dit land een nieuwe vestiging te openen. “Naast het fietsen kan Colombia ook beroep doen op een bloeiende consumentenmarkt. Het land heeft een sterke traditie in de productie van textiel en kleding, en heeft daarnaast een perfecte positie om makkelijke toegang tot internationale markten te krijgen”, klinkt het overtuigd.

“We zijn eind 2017 op handelsmissie met Flanders Investment and Trade (FIT) geweest in Colombia en zo hebben we de eerste contacten ginder gelegd”, licht Vanstraelen toe. “Daarna heeft ProColombia ons met raad en daad bijgestaan bij de verdere verkenning van de markt. Wij gaan dan ook van start in Colombia omdat wij simpelweg geloven in de mogelijkheden en opportuniteiten van dit land.”

Private label

Juan Lotero zal de leiding nemen over de fabriek in Medellin. Hij heeft al meer dan achttien jaar ervaring in de Colombiaanse textielindustrie. Voor Bioracer is het de eerste fabriek buiten Europa, die ook als hoofdkantoor zal fungeren voor Noord-Amerika. Het betreft dus niet alleen een productie-eenheid, maar ook een hub voor zowel de plaatselijke verkoop als de verkoop in de internationale markten. Deze nieuwe onderneming zal in eerste instantie gericht zijn op klanten ‘private label’. Bioracer produceert feitelijk al voor GO RIGO GO (het merk van de Colombiaanse wielrenner en nationale superster Rigoberto Uran) en Zerie. Bovendien wordt nu reeds een commercieel verkoopteam opgezet in Colombia en diverse andere Noord en Zuid-Amerikaanse landen. Verder zal Bioracer overal Speedcenters installeren, waar de nadruk ligt op professionele Bikefittings en Aero-analyses.

Even goed dan als in Europa

CEO van Bioracer Danny Segers gelooft in het beleid dat van Colombia één van de beste wielerlanden ter wereld zal maken. Hij bedoelt daarmee onder meer de jeugdfietsploegen die elke pueblo heeft. “De vaardigheid, toewijding, techniek en het vakmanschap van de Colombianen zijn daarbij een enorme troef. Het is dan ook de bedoeling dat we het in onze hoofdkantoren in Medellín voor de Zuid- en Noord-Amerikaanse mark net zo goed doen als met Bioracer in Europa.”