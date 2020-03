Bijkomend studiewerk in dossier nieuwbouwproject van Technisch Heilig-Hartinstituut (THHI) Birger Vandael

21 maart 2020

11u10 0 Tessenderlo In januari 2020 heeft het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid de nieuwe regelgeving op het vlak van ruimtelijke veiligheidsrapportage geïntroduceerd. Deze omvat aangepaste regels zorgen ervoor dat er bijkomend studiewerk vereist is naar alternatieve locaties voor het nieuwbouwproject van het Technisch Heilig-Hartinstituut (THHI) in Tessenderlo.

Het project omvat de realisatie van een nieuwbouw op de huidige site van het THHI voor de bovenbouw van het katholiek secundair onderwijs in Tessenderlo. Het schoolbestuur van de Broeders van Liefde - waar het THHI deel van uitmaakt - en het gemeentebestuur van Tessenderlo hebben gesprekken opgestart met het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid om de concrete impact van de nieuwe regels op het nieuwbouwproject te bekijken, met als doel om het project op een duurzame manier te realiseren.

Vertraging

Deze lopende gesprekken hebben uitgewezen dat bijkomend studiewerk naar alternatieve locaties voor de nieuwbouw aangewezen is. Dit studiewerk is momenteel lopende. Als gevolg hiervan zal de vooropgestelde timing van het nieuwbouwproject vertraging oplopen.

Zodra het bijkomend studiewerk is afgerond en de concrete impact op het nieuwbouwproject bekend is, zullen het schoolbestuur en het gemeentebestuur van Tessenderlo hier verder over communiceren. Alle betrokken partijen hebben de vaste wil om constructief verder samen te werken om tot een duurzame oplossing te komen.