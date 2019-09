Beter leren lezen met de hulp van een kwispelende vriend Lien Vande Kerkhof

07 september 2019

17u09 0 Tessenderlo Leren lezen: het gaat niet voor elke leerling zonder slag of stoot. En al zéker niet met pottenkijkers of onverbiddelijke verbeteraars, hoe goed die lieve leesouders het ook bedoelen. In Tessenderlo leren jonge kinderen voortaan lezen met twee geduldige en kwispelende vriendjes: labradoodle Luca en sheltie Rhune, de voorleeshonden.

Fien, Roos, Loes en Lowie wachten samen met hun oma geduldig hun beurt af. In principe mag elk van hen een kwartiertje voorlezen aan Luca, de voorleeshond van dienst. “Er kwamen voormiddag heel wat kinderen over de vloer die een verhaaltje wilden voorlezen aan onze kwispelaar”, vertelt Tom Rouvrois, stafmedewerker bij het cultuurhuis in Tessenderlo. “Ik stel vast dat het lezen effectief veel vlotter gaat. Hoe dat komt? Deze honden veroordelen niet. De kinderen hebben het gevoel dat ze voorlezen aan een vriend. We stellen trouwens vast dat het hun concentratie ten goede komt: ze zijn veel scherper en verbeteren zichzelf. Iets waar ze vaak de kans niet eens toe krijgen wanneer een volwassene hen onmiddellijk corrigeert.”

Tanend leesniveau

Uit recente cijfers blijkt dat het Vlaamse leesniveau daalt. Bovendien zouden kinderen ook minder gedreven zijn om nieuwe literatuur te ontdekken. “Wij zijn voortdurend op zoek naar interessante projecten om kinderen de leeskriebel te laten ontdekken”, zegt Rouvrois. “Zo bezoeken wij regelmatig andere bibliotheken, ook in het buitenland, om inspiratie op te doen. Deze keer haalden we de mosterd bij onze noorderburen, die met het zogenaamde ‘kwispellezen’ heel veel succes boeken. Toen we daarvan hoorden dachten we meteen: ‘dit moeten wij ook doen!’”

Waarom we niet voor een kat gekozen hebben? Eigenlijk contacteerden we vzw TiLT, een organisatie die getraind is therapie met honden. Zij waren de ideale partij om dit concept mee op poten te zetten. Luca en Rhune blijven rustig liggen en het lijkt wel of ze geboeid aan de kinderen hun lippen hangen. Als je het mij vraagt handelt een kat toch net iets meer naar zijn eigen willetje."

Elke eerste zaterdag van de maand

Dat het drukverlagend werkt staat als een paal boven water. Fien, Roos, Loes en Lowie jagen de zinnen er vlotjes door. Een ideetje voor thuis? “Mama is allergisch voor honden. Maar gelukkig kunnen we nu af en toe met oma naar de bib om te lezen met de voorlezenhonden." Tot en met juni zal er elke eerste zaterdagochtend van de maand een voorleeshond beschikbaar zijn in de bilbliotheek van Tessenderlo. “Daarna dienen we het project te evalueren," zegt Rouvrois. “Laten we hopen dat het elke zaterdag zo’n succes wordt als vandaag.”