Bestuurder blijkt nog nooit rijbewijs te hebben gehaald MMM

07 oktober 2020

18u05 0 Tessenderlo De politie betrapte woensdag een man die zonder rijbewijs achter het stuur zat in Tessenderlo. Sterker nog: het blijkt dat hij dat in september ook al eens flikte terwijl hij een vrachtwagen bestuurde. De man zou zijn rijbewijs nooit gehaald hebben.

In september betrapte een verkeersploeg van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo in Lummen een vrachtwagenbestuurder die zonder rijbewijs met een vrachtwagen reed. De politie had vastgesteld dat de man zelfs nog nooit een rijbewijs gehad heeft.

Een pv werd opgemaakt en de man mocht beschikken. Maar woensdagmiddag werd dezelfde man in Tessenderlo betrapt toen hij weer zonder rijbewijs reed, dit keer met een wagen. Een drugtest wees bovendien uit dat de man onder invloed van drugs was. Het parket besliste de auto van de man in beslag te nemen.