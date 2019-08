Badman en ‘Zeroke’ zijn de eerste bezoekers van het ‘hondenlosloopbos’ in Gerhagen Toon Royackers

31 augustus 2019

12u32 3 Tessenderlo Pitbull ‘Badman’ en pinxter ‘Zeroke’ hebben het hondenloosloopbos van Gerhagen bij Tessenderlo zaterdag officieel geopend. Hondenlosloopweides kent Limburg al op heel veel plaatsen, maar een héél bos waar de viervoeters zich mogen uitleven is toch uniek. Het eerste hondenlosloopbos van de provincie is maar liefst 7,5 hectares, ofwel meer dan veertien voetbalvelden groot. “Of ik hier mijn kleine ‘Zeroke’ nog in ga terugvonden? Ja hoor, hij is heel braaf.”

“Er waren eigenlijk al aanhoudende inbreuken op de aanlijnplicht voor honden in dit gebied,” aldus burgemeester Fons Verwimp van Tessenderlo. “Toch is die belangrijk om de veiligheid van onze bezoekers en de natuur te beschermen dat honden in regel aan de leiband blijven. Een hond mag dan wel afgericht zijn, er kan altijd nog iets onverwacht gebeuren. Toch willen we ook een hondenvriendelijke gemeente zijn, en niet alleen maar repressief optreden. Het compromis? Een bos van 17,5 hectares waarom onze honden volop hun instincten kunnen botvieren. De hond mag dan wel geëvolueerd zijn tot gezelschapsdier, zijn oerinstincten heeft hij immers niet verloren. We zijn blij dat we dat met verschillende partners hier in Tessenderlo hebben kunnen realiseren.”

‘Zeroke’

Zaterdagmorgen werd het eerste Limburgse hondenlosloopbos officieel geopend. De eersten die hun pootje mochten komen heffen waren de stoere pitbull ‘Batman’ en zijn veel kleinere vriendje ‘Zeroke’, een pinxter hondje. “Zeroke luistert heel goed,” legt baasje Patrick Lehouck van Engsbergen uit. “Ik heb dus geen schrik om hem hier kwijt te spelen. Toch laat ik hem voorlopig niet los. Bij de opening zijn kennelijk heel veel baasjes met hun hond komen opdagen, er er zitten nog al veel grote speelvolgels bij. Met één beet eten die mijn ‘Zeroke’ helemaal op. Ik ga dus terugkomen op een moment dat het iets rustiger is. Misschien nog een suggestie voor het hondenlosloopbos: waarom zetten ze hier ook geen terrasje? Ook leuk voor de instincten van de baasjes,” knipoogt Patrick.

Willy Lehouck kwam met Batman het bos verkennen. “Misschien moet ik met mijn Pitbull toch nog even langs de hondenschool,” besloot hij. “Maar doorgaans is hij wel heel braaf. Tja, zo een hond voelt zich helemaal in zijn sas als hij vrij mag rondlopen. Dat zit in zijn natuur, en het is als baasje toch ook prettig om hem zo dolgelukkig te zien kwispelen? Het is hier alleen niet zo heel overzichtelijk. Misschien was het beter om ook wat open gebieden te creëren, zodat ik Batman nog terugvind als hij iets te enthousiast wordt.” Het nieuwe hondenlosloopbos is toegankelijk vanaf de parking aan de Heggenbossenweg in Tessenderlo. Het wordt in de toekomst verder beheert dankzij het peterschap met de lokale hondenschool de Drie Linden.