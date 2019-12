Attractieve kerst- en eindejaarsperiode in winkeldorp Tessenderlo BVDH

19 december 2019

12u57 0 Tessenderlo De gemeentelijke Evenementencel van Tessenderlo werkte samen met de gemeente, de lokale handel en de bezoekers een attractieve eindejaarsperiode uit.

Vrijdagavond start het weekend ‘Looi Kerst’ met een kersttractorparade van het Loois Handelsteam. Om 20.00 uur rijden een veertigtal mooi versierde kersttractoren stapvoets door de winkelstraten van het centrum. Op zaterdagavond is het kerstfeest in alle café van het Loois Handelsteam. Trek je mooiste kersttrui en –muts aan en maak kans op een cadeaubon van Winkeldorp Tessenderlo. Zaterdag wordt er trouwens ook kerst in de kerk gevierd, met een concert van de leerlingen van Academie van Woord en Muziek om 17 uur en van de Looise sopranen Eva en Femke om 19 uur. De kinderen komen zondagmiddag aan hun trekken met een eigen kerstmarktje van 13.30 tot 17 uur op de Markt.

Nieuwjaarszingen

Bovendien loopt de eindejaarsactie van het Loois Handelsteam nog tot en met 31 december. Per aankoopschijf van € 25,00 krijg je je een invullotje waarmee je cadeaubonnen kan winnen. Het jaar wordt afgesloten met een oeroude traditie: het nieuwjaarszingen op oudejaarsavond. In de voormiddag wordt er gezongen in de gehuchten en de buitenwijken van het centrum. In de winkelstraten wordt er omwille van de wekelijkse markt gezongen van 13.00 tot 15.00 uur. De gemeentelijke Jeugdraad slaat zijn tenten op aan de markt. Wie er komt zingen, krijgt een lekkere kop warme en deugddoende chocomelk. Voor de grotere zangers en supporters is er ook glühwein voorzien. Het centrum wordt autovrij gemaakt voor de zangertjes.