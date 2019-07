Academie voor Beeldende Kunsten ook volgend schooljaar geopend BVDH

Tessenderlo Eind juni zette de Academie voor Beeldende Kunsten in Tessenderlo de deuren wagenwijd open. Niet omwille van de warmte, maar om iedereen welkom te heten om de werken van de leerlingen van de Academie te bewonderen.

De expo met werk van zowel kinderen, jongeren als volwassenen (atelier Tekenkunst) werd door heel wat geïnteresseerden bezocht. Tijdens de opendeurdagen waren er verschillende workshops: een zelfbedachte kever tekenen, porseleinen borden beschilderen of experimenteren met druktechnieken. Wie het voelt kriebelen, kan zich inschrijven voor het volgende schooljaar. De eerste week van september is iedereen welkom om een kijkje te nemen in de ateliers en kennis te maken met de leerkrachten. Het is ook mogelijk om je dan in te schrijven. Vanaf de tweede week van september gaan de lessen effectief van start.