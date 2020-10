33 borden schetsen verhaal van ‘Merodegebied’ Birger Vandael

13 oktober 2020

10u47 0 Tessenderlo De afgelopen jaren werd het ‘Merodegebied’ volledig tot ontwikkeling gebracht. Dit landschapspark strekt zich uit over 2 geografische streken, 3 provincies, 4 steden, 7 gemeenten (waarvan Tessenderlo als enige in Limburg) en 33 kerkdorpen. Met 33 borden vol oude en nieuwe beelden brengen de lokale heemkundige verenigingen de geschiedenis van dit gebied nu in beeld.

De Merode kreeg veel belangstelling en een eigen identiteit toen prins de Merode in januari 2004 in één klap zowat 1.500 ha bos en landerijen in de streek tussen Demer en Nete verkocht. In opdracht van de Vlaamse regering heeft de Vlaamse Landmaatschappij dan het volledige gebied kunnen overnemen. De bedoeling hiervan was en is nog steeds dat men het domein als één geheel wil bewaren en een mogelijke versnippering van dat belangrijke groengebied wil voorkomen.

In 2013 veranderde er één en ander grondig: de Merode werd uitgebreid en de nieuwe toekomstvisie werd opgesteld. Eind 2017 namen de drie provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant de regisseursrol van de VLM over. Met dit nieuwe project hoopt men een duidelijk overzicht te geven van de streek inzake geschiedenis, volkskunde, aardrijkskunde en wetenswaardigheden allerhande. We deden een oproep aan heemkundige verenigingen om tekst en foto’s op te sturen.

Verhaal van de kleine man en vrouw

Op 33 grote borden staan onder meer foto’s, krantenberichten, oude landkaarten, postkaarten, schetsen, schilderijen en beeldhouwwerken. “Het resultaat is prachtig”. stelt François Van Gehuchten van VVV Tessenderlo. “Waar we aanvankelijk fixeerden op jagers, stropers en boswachters in de streek bekijken we het nu ruimer als ‘een geschiedenis van de kleine man en vrouw in onze streek’. Ook zijn of haar wonen, werken, leven, ziektes, vervoer, ontspanning, volks- en bijgeloof,… komen aan bod.”

De tentoonstelling ‘Kets Boem Bats’ loopt van zondag 18 tot en met 25 oktober 2020, iedere dag van 13 uur tot 17.00 uur in de Abdij Averbode in zaal Limburg. Mogelijk wordt deze na het coronatijdperk ook naar de verschillende gemeenten gebracht.