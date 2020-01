26 deelnemers voor tweede Techniek- en WetenschapsAcademie BVDH

18 januari 2020

Kinderen van BKO Pinokkio konden tijdens de kerstvakantie deelnemen aan workshops van de tweede Techniek- en WetenschapsAcademie. Twee enthousiaste begeleiders namen 26 kinderen mee in de bijzondere wereld van techniek- en wetenschappen. Met deze workshops konden de kinderen kennismaken met twee van de drie domeinen van de academie: robots en nijverheid. Een derde domein, ‘wetenschappen’, kwam deze keer niet aan bod. Tijdens de workshops robots werd er met behulp van de Artec een auto gebouwd die geprogrammeerd werd om zelf te rijden. De kinderen leerden bij de nijverheidsworkshop werken met een figuurzaag en versierde hun uitgezaagde kerstfiguur met een pyrograaf of houtbrander. In januari starten er nieuwe lessenreeksen met robots en vanaf maart start de wetenschapsclub. Ontdek het aanbod van de academie en schrijf in via www.tessenderlo.be.