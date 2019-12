2.000 euro geldboete voor Poolse sluikstorter BVDH

05 december 2019

Een 40-jarige Pool is veroordeeld tot een geldboete van 2.000 euro nadat hij op 16 november 2018 sluikstortte in Tessenderlo. Hij dumpte toen vijf plastieken zakken met allerlei huishoudelijke afvalstoffen op een plaats die daar niet voor voorzien was. Tussen het afval bevonden zich documenten met daarop de naam van beklaagde. Bovendien woonde hij niet ver van de stortplaats. Op die manier acht de rechtbank de feiten bewezen. De man kwam tijdens de behandeling geen uitleg geven en werd bij verstek veroordeeld.