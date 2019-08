‘Tante Vanja’ van Kattenopvang ten einde raad: “Katten blijven komen, maar de rekeningen ook” Birger Vandael

19 augustus 2019

16u33 16 Tessenderlo Het gaat niet goed met de vereniging ‘Pink Paws Pet Rescue’ uit Tessenderlo. Het initiatief van Vanja Vandecasteele blijft maar katten binnenkrijgen die specifieke zorgen nodig hebben, maar helaas stromen ook de rekeningen onophoudelijk binnen. “Ik ben echt ten einde raad”, zucht Vanja moegestreden.

Het verhaal van de kattenvereniging begon in 2013 veelbelovend. De vereniging zet zich in voor kwetsbare katten en zoekt opvanggezinnen en meters en peters voor de dieren en dat concept sloeg meteen aan. Met peter Niels Albert en meter Lore Van de Weyer (partner van Tom Boonen) kregen ze de nodige belangstelling. Met de hulp van vrijwilligers bleef de vereniging dan ook draaiende. Dankzij een jaarlijkse wafelverkoop en bezoekjes aan de rommelmarkten bleef er ook net genoeg geld in het laatje stromen.

In de hoogdagen had Vanja ruim 200 katten in opvang. Helaas moest ze deze winter al een noodstop doorvoeren in de opvang en konden er geen katten binnenkomen, omdat de maandelijkse kosten, van 3.000 tot 5.000 euro, niet langer betaalbaar bleken. Op geld via adopties moet ze niet rekenen, want daar is maar zelden sprake van. Via onze krant deed Vanja haar verhaal. “Toen kwamen er twee dagen lang wel heel wat donaties binnen. Helaas werd dat gevolgd door een maandenlange periode zonder… Mensen dachten misschien dat het niet meer nodig was”, stelt Vanja.

79 katten in opvang

Inmiddels heeft Vanja, die geliefkoosd ‘tante’ wordt genoemd door bekenden, nog 79 katten in haar opvang. Door hun verzorging heeft ze echter een achterstand van 5.000 euro bij de dierenarts, terwijl nog vijf katten zijn gehospitaliseerd. “En dan zit ik nog met een opvang vol ‘speciallekes’. Sommige katten zijn te oud, anderen zijn palliatief of doodziek. Ze hebben allemaal de nodige zorgen nodig en dat is niet goedkoop.”

Eén van de meest schrijnende gevallan is het kitten ‘Hook’. “Dit ‘schatje’ is al een oogje kwijt en heeft nu ook nog eens problemen met zijn pootje”, vertelt Vanja. Omdat de beelden erg gruwelijk zijn, heeft de krant besloten deze niet te brengen. “Er is ook Riola die maandenlang speciale verzorging zal nodig hebben. Een tijd lang was er de steun van de vzw Azura voor twee katten, nu helpen ze nog steeds met Hook. Dat zijn helden hoor, alleen moeten zij natuurlijk ook aan gelden blijven komen. Op korte tijd zijn we drie katten verloren na dure operaties die zij hebben betaald. Dat zijn tegenvallers, terwijl de vraag om nieuwe katten op te vangen niet stopt. Hopelijk komt er snel eens goed nieuws!”

Alle info over vzw Azura via www.vzwazura.be, info over Pink Paws Pets Rescue via vanja@pinkpaws-petrescue.be