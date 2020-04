‘Oorlogskas’ Lions Club Tessenderlo zorgt voor 3.125 mondmaskers en 65 gelaatsmaskers Birger Vandael

22 april 2020

13u25 0 Tessenderlo Lions Club Tessenderlo heeft duizenden euro’s uit de spaarkas gebruikt om de dringende noden van lokale zorgverstrekkers te steunen. Daarmee konden uiteindelijk 3.125 mondmaskers en 65 gelaatsmaskers aan de zorgsector bezorgd worden.

Door de coronacrisis staat de fundraising van de Lions Club momenteel op een laag pitje. Jaarlijks organiseert de club twee belangrijke fundraisings ter financiering van hun sociale doelen in de regio. Dit jaar moest de club echter noodgedwongen hun Lions Charity Golf Tournament op 16 mei annuleren door de coronacrisis. Voor de sociale doelen die door Lions Club Tessenderlo ondersteund worden, betekent dit echter niet dat er nu niets meer gebeurt. De club beschikt immers over een spaarpot, de zogenaamde “oorlogskas”, die in dringende gevallen, zoals nu, aangesproken kan worden.

2.500 mondmaskers

Van bij het begin van de coronacrisis was het duidelijk dat er op lokaal niveau een grote nood was aan mondmaskers in de eerstelijnszorgverlening. Via één van de leden kon Lions Club Tessenderlo alsnog snel 2.500 kwalitatieve mondmaskers op de kop tikken. Zowel bij het woonzorgcentrum Heuvelheem als bij de triagepost van de dokters van Beringen-Ham-Tessenderlo werden deze met veel dank aanvaard. Ook een aantal thuisverpleegsters werden van de voor hen zo noodzakelijke mondmaskers voorzien.

65 gelaatsmaskers

De club bleef naarstig verder zoeken naar extra materiaal voor de eerstelijnszorgverleners. Mondmaskers vinden bleek niet evident, maar men kon wel 65 hoogwaardige en herbruikbare gelaatsmaskers in plexiglas aankopen en aan het ziekenhuis bezorgen.

Afgelopen week konden dan nog eens 625 mondmaskers, die bekomen werden via een gezamenlijke aankoop door Lions Belgium, aan lokale zelfstandige thuisverpleegkundigen bezorgd worden. Lions Club Tessenderlo is blij dat ze op deze manier de veiligheid en gezondheid van de zorgverleners en hun patiënten mee kan helpen garanderen.