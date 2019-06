‘Looi Feest’ behoudt succesvolle ingrediënten BVDH

13 juni 2019

11u50 0 Tessenderlo Looi Feest komt inmiddels dichterbij. Van vrijdag 6 tot en met dinsdag 9 juli barst het jaarlijkse dorpsfeest van Tessenderlo weer los. De ingrediënten blijven ook dit jaar dezelfde, met een kermis, braderij, straatanimatie en The Classic.

Vijf dagen lang is het letterlijk kermis in het centrum van Tessenderlo. Vrijdag opent deze om 15 uur, in het weekend al om 14 uur, maandag is speciaal voor mensen met een beperking en dinsdag wordt de kermis wederom om 14 uur geopend voor families aan sterk verminderde prijzen.

Het handelscentrum van Tessenderlo wordt omgetoverd tot een SOLDENparadijs. In de winkelstraten vind je veel kraampjes en attracties. In de winkels kan je terecht voor SOLDENprijzen en achteraf geniet je van een drankje op één van de vele terrassen. Op maandagvoormiddag is er ook de speciale ‘Feest-markt’ aan de Kerkstraat en Rodeheide.

Straatanimatie

Zaterdag- en zondagnamiddag is er eveneens straatanimatie in de Stationsstraat met onder meer de rasechte Looise worstelaars Jungle Jill & Homeless Tom. Van vrijdag tot en met zondag treedt toneelgroep Pandora op verschillende tijdstippen op met Blackie en Flupke. Dat gebeurt op het kruispunt van de Geelsebaan met de Neerstraat. Looienaars Aaron en Eddy Deweirdt, kleinzoon en grootvader, tonen tussendoor het hele weekend hun goochelkunstjes.

En dan is er nog de 34ste editie van The Classic, het sfeervolle loopevent van 4 of 10 km door het centrum van feestvierend Tessenderlo. Deze wedstrijd start maandagavond en komt aan in het Gemeentelijke Sportpark.