Zomeracties moeten lokale economie ondersteunen JCV

13 juli 2020

16u13 0 Tervuren De Raad voor Lokale Economie en het gemeentebestuur van Tervuren willen deze zomer volop inzetten op het ‘winkelhieren’. Daarom gaan ze speciale acties opzetten om de lokale handel te ondersteunen.

Tijdens de zomermaanden zullen inwoners en bezoekers aangespoord worden om lokaal te kopen bij een winkelier in Tervuren zelf. “De coronacrisis liet ons even stilstaan bij wat er werkelijk toe doet”, zegt schepen voor Lokale Economie Sofie Lombaert (Groen). “Door bewust lokaal te winkelen, dragen we bij aan ons welzijn: de warme contacten met de ondernemers doen goed aan het hart en de korte verplaatsingen hebben een positieve impact op het milieu en onze tijd.”

Om mensen aan te moedigen krijgen de handelscentra en hun omgeving op vrijdag of zaterdag bezoek van ‘Bellenmannen’. Dat zijn lokale acteurs die mensen warm moeten maken om in hun eigen buurt te winkelen. Afgelopen zaterdag gingen ze al een eerste keer op pad.

De bellenmannen zijn echter niet het enige initiatief. “Lokaal shoppen wordt de toekomst”, zegt Rudy Van Geel de voorzitter van de Raad voor Lokale Economie. “Om de lokale online verkoopprocessen nog te versterken investeren wij in een communicatieplatform waarop handelaars onder meer ook hun klanten virtueel kunnen bedienen.”