Winterbinnenspeeltuin keert terug naar sportcentrum Diependal JCV

05 december 2019

13u12 0 Tervuren Kindjes die zich in de kerstvakantie willen uitleven, kunnen begin januari weer naar de binnenspeeltuin in sportcentrum Diependal. Op 3, 4 en 5 januari zijn alle kinderen van 2 tot 12 jaar welkom.

In de Winterbinnenspeeltuin kunnen kinderen springkastelen bestormen, op minifietsjes rijden en zich uitleven met reuzenspelen. Ook kunnen ze zich ontpoppen tot ware circusartiesten of zich laten schminken. Nieuw dit jaar is een wipe-out, waarbij de kinderen een zwaaiende balk moeten ontwijken. Voor de rustige zielen is er een leeshoek en de ouders kunnen genieten van een drankje in de cafetaria.

Vorig jaar trok de binnenspeeltuin ruim 550 bezoekers en daarom besloot het gemeentebestuur het initiatief te vernieuwen. “De Winterbinnenspeeltuin is een plek waar onze kinderen zich tijdens de barre wintermaanden gezellig kunnen uitleven en waar hun ouders kunnen meegenieten”, zegt schepen van Jeugd Sofie Lombaert (Groen).

De speeltuin is open van 3 tot 5 januari, telkens van 9 tot 17 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro per kind. Inschrijven is niet nodig.