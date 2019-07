Willy Schroeders (84) kon gele trui drie dagen aanhouden tijdens Tour van 1962: “De sportdirecteur had het vertrekuur verkeerd begrepen. Mijn vader fietste dus eerst langs de bakker om stokbroden, en heeft toen nog het peloton ingehaald” SZM

03 juli 2019

18u35 0 Tervuren Een Belg in de gele trui, het komt niet zo vaak voor, maar de vader van Manu Schroeders, Willy, mocht hem wel drie dagen dragen tijdens de Tour van 1962. Schroeders (84) overleed anderhalf jaar geleden aan een hersenbloeding, maar zijn zoon Manu kon ons nog de leukste anekdotes vertellen.

Willy Schroeders uit Tervuren was de ploegmaat en eigenlijk vooral de meesterknecht van Rik Van Looy. Hij was lid van de ‘Rode Garde’ en won ritten in de Ronde van Italië, maar hij verwonderde zichzelf met zijn winst van de gele trui tijdens de Tour de France van 1962. Hij fietste drie dagen in het geel. Vandaag is het exact 57 jaar geleden dat Willy Schroeders voor de eerste keer de gele trui mocht aantrekken.

Hoe is je vader in het wielrennen gerold?

“Mijn grootouders hadden een fietsenwinkel op de markt van Tervuren, dus de koers is een beetje met de paplepel meegegeven. Mijn vader is begonnen toen hij 16 was, en dan heeft hij ook zijn studies laten varen. In het begin van zijn carrière won hij de ene na de andere overwinning. Bij de jeugd had hij gemakkelijk 9 minuten voorsprong en zo is hij in het nationale team van Faima Flandria geraakt, de Rode Garde van Rik Van Looy.”

Wat was het hoogtepunt van zijn carrière?

“Mijn vader heeft veel ritten gewonnen, onder andere drie in de Ronde van Italië, maar het hoogtepunt was wel de gele trui in de Tour de France in 1962. Vooral omdat het ook onverwacht was. Daarvoor was hij niet naar de Tour gegaan.”

Kan jij je iets van die sfeer herinneren?

“Ik was toen 6, maar ik kan me wel herinneren dat mijn vader erg fier was. Ik weet nog dat we toen op vakantie waren, maar toen we het nieuws hoorden is mijn moeder naar hem vertrokken. Vrouwen mochten toen tijdens de koers niet naar de wielrenners, maar in het geniep hebben ze dan elkaar toch gezien in de hal van het hotel waar hij verbleef.”

Hoe heeft je vader de Tour beleefd, denk je?

“Er zijn veel anekdotes die wel een beeld geven van hoe het toen was. De eerste dag van de Tour bijvoorbeeld had de sportdirecteur het vertrekuur verkeerd begrepen terwijl de rit al gestart was. Van Looy zou gezegd hebben ‘daar is een andere koers’, waarna ze doorhadden dat dat de Ronde zelf was. Ze hadden nog niet eens ontbeten en trokken snel hun kleren aan. Mijn vader is dan langs de bakker gefietst om nog snel wat stokbroden te halen. Uiteindelijk hebben ze het peloton nog ingehaald.”

Sprak hij er nog vaak over na zijn sportcarrière?

“Ja, hij vertelde vaak over die periode. Na zijn carrière zijn we naar Leuven verhuisd. In Tervuren zou hij nog eens gehuldigd worden door zijn ploegmaten, maar hij stierf net voor dat kon gebeuren.”