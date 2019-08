Wijndief loopt tegen de lamp ADPW

De zaakvoerder van de winkel Carrefour Express in de Oppemstraat in Tervuren betrapte zondagavond omstreeks 18.30 uur een man die zes flessen wijn stal. De zaakvoerder zag op de bewakingscamera’s dat de man de flessen wijn in zijn rugzak stak. Hij rekende enkel een blikje bier af aan de kassa. De winkeluitbater sprak de 47-jarige man uit Evere buiten aan. Hij bekende meteen dat hij de zes flessen wijn had gestolen. Het parket dagvaardde de veertiger onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij zal in september voor de rechter in Leuven moeten verschijnen.